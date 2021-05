Принц Гарри впервые прокомментировал суицидальные мысли супруги

Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри впервые рассказал, что он чувствовал, когда узнал о желании супруги Меган Маркл свести счеты с жизнью. Об этом член королевской семьи рассказал в документальном фильме «Тот я, которого ты не видишь» (The me you can't see).

О своем кратковременном желании свести счеты с жизнью герцогиня Сассекская сообщила в совместном с мужем интервью телеведущей Опре Уинфри. Тогда Макрл отметила, что жизнь во дворце была для нее адом. В какой-то момент она поделилась своими мыслями с мужем.

Принц Гарри рассказал, что ему было жаль жену, он испытывал злость по отношению к себе.

— Мне было так жаль ее, я так злился на себя, что мы застряли в этой реальности, в этой ситуации. Мне было совестно, что все так плохо. Было неловко обращаться к своей семье, потому что, как и многие люди моего возраста, я понимал, что не получу от нее то, что мне нужно, — признался он в документальном фильме.

Напомним, в начале января 2020 года пара объявила, что хочет отказаться от финансовых привилегий, которые положены им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала супруги поселились в Канаде, а затем переехали в США.

В марте этого года принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они поделились сокровенными деталями личной жизни, а также высказали обвинения в адрес королевской семьи. В частности, Маркл упрекнула членов королевской семьи в расизме. По словам герцогини Сассекской, у королевской семьи были «опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его (Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл — прим. «ВМ») кожа, когда он родится».

