Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года

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Дачную амнистию предлагается продлить до 1 марта 2031 года. Соответствующее предложение вынес председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он сообщил, что вместе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком внес в Госдуму данный законопроект. Депутаты предлагают продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года.

— Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет, — пояснил Крашенинников.

По его словам, введение новых норм позволит легализовать жилые дома, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса России — 14 мая 1998 года. Законопроект поможет гражданам, у которых нет документов на свои земельные участки, пишет ТАСС.

В начале августа в Госдуму внесли законопроект о снижении расходов на оплату услуг ЖКХ. Он предполагает установить максимальную долю расходов граждан на оплату ЖКУ в размере 15 процентов. По текущему законопроекту она составляет 22 процента от доходов.