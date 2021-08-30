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Москвичи рассказали о плюсах электронного голосования

Анастасия Колоскова

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Москвичи рассказали о плюсах электронного голосования
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Около половины москвичей допускают возможность, что примут участие в онлайн-голосовании на выборах в сентябре. Об этом следует из социологического опроса, который провел ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1200 человек, в том числе жители столицы, уже участвовавшие в онлайн-голосованиях.

Так, опыт участия в онлайн-голосованиях 57 процентов горожан оценили как положительный, а еще 33 процента — как нейтральный. 80 процентов респондентов, голосовавших электронно, отметили, что такой в таком формате легко разобраться и он обеспечивает удобство голосования.

Главными плюсами дистанционного голосования жители столицы назвали удобство, экономию времени и быстроту процедуры, свободу выбора места и времени голосования, легкость и доступность, а также безопасность от заражения вирусом.

Онлайн-голосование будет проходить в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года. Жителям столицы предстоит выбирать депутатов Госдумы, а некоторых районов еще и депутатов Мосгордумы. Кроме того жители Щукина будут голосовать за муниципальных депутатов.

Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму продлится до 13 сентября включительно. Заявление для участия в нем можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru.

Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев назвал систему онлайн-голосования доступной и понятной и отметил, что она дает возможность людям с ограниченными возможностями голосовать не выходя из дома.

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