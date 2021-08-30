Скончался актер из сериалов «Воронины» и «Кухня» Артур Диланян

Фото: kino-teatr.ru

Актер Артур Диланян, на счету которого множество ролей в популярных фильмах и сериалах, умер 29 августа в возрасте 59 лет.

Предположительно, причиной его смерти стало заболевание сердца.

Диланян почувствовал себя плохо в своей московской квартире. Скорая помощь диагностировала у него острую сердечную недостаточность, однако спасти ему жизнь медики не смогли.

О дате и месте прощания с актером станет известно позже.

Зрителям Артур Диланян запомнился по своим ролям в проектах «Дважды два», «Кухня», «Последний из Магикян», «Детективы», «Рая знает все!». С 2004 года он также являлся актером Московского армянского театра.