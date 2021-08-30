Народный календарь. Что нужно сделать 30 августа, чтобы из дома ушли все обиды и печали

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30 августа Православная церковь почитает память святого мученика Мирона.

В этот день сжигают все старые и ненужные вещи. Говорят, что вместе с ними из дома уйдут все обиды и печали. Для того, чтобы закрепить эффект и защитить дом от злых сил, необходимо подвесить под потолком ношеную обувь. Чем больше будет обуви, тем лучше.

В народе день памяти преподобного Мирона стали называть Вдовьи помочи, люди старались особенно внимательно относиться к нуждам вдов, сирот и вообще обездоленных. Народ всегда приходил на помощь тем, кому это было нужно, люди помогали по хозяйству, рубили дрова и приносили продукты.

У себя дома в этот день необходимо заниматься приготовлением на зимний период. При этом нужно соблюдать определенные правила, в противном случае вкус у продуктов будет испорчен. На День Мирона нельзя ходить в церковь и навещать на кладбище тех, кого уже нет в мире живых, нельзя и поминать в доме черта.

На Мирона запрещается долго смотреть в зеркало, в противном случае можно всю красоту оставить в другом мире.

Приметы погоды:

Туман и роса утром — к хорошей погоде.

Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета — к теплу.

Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.

Праздники:

День Республики Татарстан

День Республики Татарстан сегодня — всенародный праздник в регионе. В этот день президент республики традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный, праздничный облик. Жители Татарстана, независимо от своей национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют в массовых мероприятиях. Торжества в городах завершаются вечерним праздничным салютом. В кафе и ресторанах городов подаются национальные блюда татарской кухни, которая за длинную историю не утратила своей уникальности. Народ бережно хранит рецепты национальных блюд, передавая их из поколения в поколение.

День рождения электрического пылесоса

Комфортные условия проживания современного человека во многом зависят от его технической обеспеченности. Электрический чайник, духовка, посудомоечная и стиральная машины, холодильник и пылесос – все это уже давно из элементов роскоши превратилось в предметы первой необходимости.

Самым «древним» инструментом является пылесос, который был изобретен более 100 лет назад британцем Хьюбером Сесил Бутом. Эта идея возникла у него в процессе наблюдения за машиной, которая сдувала пыль в поездах. Проверив свою догадку, Бут сконструировал довольно громоздкое устройство – Puffing Billy, которое вначале работало на нефтяном двигателе, а со временем перешло на электрический.

30 августа 1901 года британец запатентовал свое изобретение и создал компанию, оказывающую услуги по очистке мебели и ковров от пыли – British Vacuum Cleaner Company. Первый пылесос перевозили на лошадиной повозке, а чистку осуществляли через окно длинным шлангом.

В годовщину приобретения патента на это «чудо» техники, 30 августа каждого года, принято отмечать День рождения электрического пылесоса.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 30 августа, чтобы из дома ушли все обиды и печали

События:

Произошло первое наводнение в истории Петербурга

За всю свою историю Санкт-Петербург около трехсот раз становился жертвой катастрофических наводнений. Они происходили практически ежегодно, но большая часть приходилась на конец осени. Первое наводнение в городе случилось (19) 30 августа 1703 года: за считанные часы вода поднялась на целых 2 метра!

Власти всегда пытались предупредить петербуржцев о надвигающейся опасности. В 1721 году Петр I издал Указ, гласивший: «Как вода начнет прибывать, то весь рогатый скот и лошадей отсылать в лес». Екатерина II велела отмечать уровень воды, а дома строить на фут выше.

В случае наводнения людей оповещали пушечными выстрелами из Подзорного дома, Галерной гавани, Адмиралтейства, а также барабанным боем, звоном колоколов. На шпицах вывешивались красные флаги днем и фонари ночью.

В 1897 году была создана «Служба предупреждения наводнений на Неве» при Главной физической обсерватории. Ученые установили, что наводнения связаны с циклонами, ветры которых сгоняют балтийскую воду к «горлу» Финского залива, образуя незаметную вначале волну. Когда эта волна начинает двигаться к берегу и выходит на мелководье, ее высота начинает быстро расти. Уровень воды в Неве стремительно поднимается, и в город приходит очередное наводнение.

Открыт необитаемый арктический архипелаг, названный Землей Франца-Иосифа

В 1872 году австрийская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровом судне «Тегетгофф» отправилась на поиски Северо-восточного прохода – кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним Востоком. Однако корабль был затёрт льдами к северо-западу от Новой Земли, а 30 августа 1873 года причалил к берегам неизвестной земли, которая оказалась обширным архипелагом.

Ученые дали новооткрытой земле имя австрийского императора Франца Иосифа I. В 1873 году они исследовали южную часть архипелага, а весной 1874 года пересекли его весь с юга на север на санях и составили первую карту.

В 1895–1897 годах англичанин Фредерик Джексон произвёл ряд важных обследований южной, средней и юго-западной частей архипелага, оказавшегося состоящим из гораздо более значительного числа островов, нежели предполагали раньше, но меньших размеров сравнительно с обозначенными на карте Пайера.

В 1936 году на острове Рудольфа была создана база первой советской воздушной экспедиции на Северный полюс, а на острове стала действовать полярная станция.

Ныне Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, состоящий из 191 острова общей площадью шестнадцать тысяч квадратных километров и на девяносто процентов покрытый вечными льдами, входит в состав Архангельской области России.

В 2008 году в ходе экспедиции на атомном ледоколе «Ямал» был открыт новый остров в юго-западной части архипелага – Нортбрук. Новый географический объект назвали Юрий Кучиев, в честь арктического мореплавателя.

Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина

Известно, что на вождя Октябрьской революции Владимира Ленина было совершено несколько покушений, самое известное из них произошло 30 августа 1918 года эсеркой Фанни Каплан.

В тот день Владимир Ленин выступал перед рабочими на заводе Михельсона в Москве. Закончив речь, он собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали три выстрела. Шофер успел заметить женскую руку с браунингом, но лица женщины не разглядел.

Ленин был тяжело ранен. В толпе удалось задержать одну женщину, которая вела себя довольно странно. Когда ее схватили, кто-то закричал, что стреляла именно она.

Это была 28-летняя эсерка Фанни Каплан. Когда женщину спросили, почему она пошла на это преступление, Каплан ответила, что дальнейшее существование Ленина подрывало веру людей в социализм.

По приговору ВЧК на четвертый день после покушения Фанни расстреляли. Ее тело, по одной из версий, было облито керосином и сожжено в железной бочке в Александровском саду.

Родились:

1860 — Исаак Левитан, российский художник

1954 — Александр Лукашенко, президент Белоруссии (с 1994).

1958 — Анна Политковская (убита в 2006), российская журналистка и правозащитница.

1967 — Тимур Кизяков, советский и российский телеведущий, автор и ведущий программы «Когда все дома».

1968 — Слава Жеребкин, российский певец, музыкант, солист группы «На-На».

1972 — Кэмерон Диас, американская топ-модель и актриса («Маска», «Ангелы Чарли» и др.).

1975 — Марина Анисина, российская и французская фигуристка (танцы на льду), чемпионка мира (2000) и Олимпийских игр (2002).

Именины отмечают: Илья, Мирон, Павел, Дмитрий, Алексей