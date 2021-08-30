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Завершен капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте в Москве

Анастасия Колоскова

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Завершен капитальный ремонт подземного перехода на Ленинском проспекте в Москве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
121/1к1, Ленинский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Работы по капитальному ремонту подземного перехода на Ленинском проспекте в Москве завершены. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 30 августа.

Переход площадью более 1,2 тысячи квадратных метров располагается у дома 121/1 по Ленинскому проспекту. Он связывает районы Тропарево-Никулино и Обручевский.

— Что сделано: заменили керамическое покрытие стен на гранитную облицовку, отремонтировали электрооборудование, системы водоотведения, отопления и вентиляции, обновили покрытие пола, заменили поручни и колясочные спуски, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе отметили, что во время ремонта часть перехода всегда оставалась открытой.

До конца года сотрудники комплекса отремонтируют 14 пешеходных тоннелей.

21 августа руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Покровское-Стрешнево соорудят подземный пешеходный переход. Он расположится у Волоколамского шоссе, дом 114, корпус 2, строение 2.

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