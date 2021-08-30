Сергей Собянин посетил новую школу в Коммунарке

Фото: В. Новикова / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в школе № 338, которую построили в жилом квартале динамично развивающегося поселка Коммунарка.

Четырехэтажный образовательный комплекс площадью 23,2 тысячи квадратных метров расположился по адресу: улица Сосенский Стан, дом 14.

— Это большая школа, оснащенная всем необходимым: здесь есть спортивный зал, актовый зал, современная лаборатория, медиакласс и так далее. То есть не здание второго-третьего уровня, а первоклассная современная школа — одна из лучших. Так что, надеюсь, что дети и педагоги по достоинству оценят ее, — приводит слова Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Глава города поздравил учеников новой школы с наступающим Днем знаний и пожелал им успехов.

Свои двери школа откроет уже 1 сентября. Ее учениками станут 500 ребят.

Новое здание состоит из четырех блоков. В первом будут обучаться ученики средней и старшей школы. Здесь оборудованы специализированные кабинеты для занятий по живописи, лего-конструированию, шахматам, музыке и пению, рисованию, домоводству, информационных технологий, технического творчества и робототехники.

Во втором блоке будут находиться аудитории информационных технологий, столовая, актовый зал с трибунами, большая библиотека и книгохранилище.

В третьем блоке с отдельным входомбудут обучаться ученики начальной школы, а в четвертом расположатся спортивные залы, а также залы хореографии и альтернативной физкультуры.

На школьном дворе обустроили множество площадок для разнообразных видов спорта, а также зоны для подвижных игр.

Прилегающую к зданию территорию благоустроили и озеленили.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 50 объектов образования ежегодно будут строить в Москве, чтобы ликвидировать их дефицит.