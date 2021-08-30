Юные москвичи смогут подать заявки на участие в акселераторе «Технолидеры будущего»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для команд учащихся школ и колледжей в Москве начался прием заявок на участие в акселераторе «Технолидеры будущего». Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участниками программы могут стать москвичи в возрасте от 13 до 17 лет, если они хотят получить прибыль от своих технологических проектов.

— В детских технопарках тысячи ребят занимаются инновационными разработками. Важно, чтобы эти разработки также имели возможность коммерциализации, именно поэтому запущен московский трек акселератора, он позволит подросткам разрабатывать бизнес-проекты на основе их изобретений, — отметил Алексей Фурсин.

По его словам, столица первой начала участвовать в данной программе в таком широком формате. Заявки на конкурс принимают до 7 сентября.

Участники смогут работать над своими проектами вместе с наставниками и кураторами. При этом команды, прошедшие отбор в акселератор, смогут присоединиться к программе, которая будет идти с сентября 2021 по март 2022 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичи смогут поучаствовать в акции «#МыВместе соберем ребенка в школу». Москвичи смогут передать канцелярские товары для школьников из малоимущих и многодетных семей. Марафон закончится в конце сентября.

Сбор вещей будет проходить в офисе по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Канцелярию и уже сформированные школьные наборы все желающие смогут положить в специальные боксы.