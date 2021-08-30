Андрей Бочкарев: Более 26 тысяч мест в школах создано в ТиНАО за девять лет

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С момента присоединения к Москве новых территорий в школах ТиНАО создано более 26 тысяч новых мест. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На момент присоединения к столице новых территорий в ТиНАО функционировало 95 объектов образования: 56 детских садов и 39 школ на 10 тысяч мест и 23 тысячи мест соответственно. К сентябрю 2021 года количество построенных объектов образования приблизится к ста: 66 садиков на 14,3 тысячи мест и 32 школы на 26,7 тысячи мест, что позволит говорить об увеличении расчетной мощности детских садов в 2,7 раза, а школ — в 2,3 раза относительно момента присоединения, — рассказал заммэра.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу построить к сентябрю этого года 24 объекта образования — 12 детских садов и 12 школьных зданий.

— К настоящему времени завершено строительство 17 объектов — 11 детских садов и пяти школьных зданий. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще семь объектов — 2 детских сада и 5 школ. Таким образом, задача по строительству объектов образования в Новой Москве будет выполнена, — отметил Андрей Бочкарев.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что строительство социальных объектов в ТиНАО находится на особом контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры».

— Результаты решений нашей рабочей группы позволяют существенно ускорить темпы роста социальной сферы территорий, а значит выходить на новые, еще более высокие стандарты качества жизни. Благодаря рабочей группе нам уже удалось ускорить строительство порядка 20 социальных объектов, — уточнил он.

30 августа Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в школе № 338, которую построили в жилом квартале динамично развивающегося поселка Коммунарка.