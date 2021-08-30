Мужчина убил жену ножом во время застолья в Московской области

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ерёмино Карта всех событий

Суд заключил под стражу 56-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в убийстве супруги. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 30 августа.

— 22 августа 2021 года в частном доме, расположенном в деревне Еремино, между подозреваемым и его женой во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес супруге множественные удары ножом в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказала представитель ведомства.

Вскоре мужчина был задержан. На допросе он дал признательные показания, добавила Врадий. С его участием на месте инцидента проведена проверка показаний, также изъяты предметы, которые имеют значение для следствия.

Следственный комитет назначил проведение молекулярно-генетических и судебно-медицинской экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

17 августа сообщалось, что мужчина в Новой Москве вернулся домой после работы и обнаружил, что его малолетний сын лежит на полу, а жена сильно пьяна.

Вскоре после этого между супругами завязалась ссора, в ходе которой мужчина вышел из себя, схватился за обломок деревянного карниза и избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.