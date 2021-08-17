Житель Новой Москвы забил до смерти свою жену, напившуюся при младенце
Житель Новой Москвы насмерть забил свою жену за то, что она напилась при новорожденном ребенке. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщил знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в понедельник вечером, 16 августа, в Троицке. 51-летний мужчина вернулся домой после работы и обнаружил, что его малолетний сын (мальчику около шести месяцев) лежит на полу, а жена сильно пьяна.
Вскоре после этого между супругами завязалась ссора, в ходе которой мужчина вышел из себя, схватился за обломок деревянного карниза и избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
Поняв, что произошло, мужчина позвонил своему брату и сообщил о случившемся. Брат мужчины вызвал на место трагедии полицию и медиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
В понедельник, 16 августа, на 63-м километре железной дороги Санкт-Петербург — Выборг нашли сожженные тела женщины и ребенка.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».