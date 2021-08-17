Житель Новой Москвы забил до смерти свою жену, напившуюся при младенце

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Житель Новой Москвы насмерть забил свою жену за то, что она напилась при новорожденном ребенке. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в понедельник вечером, 16 августа, в Троицке. 51-летний мужчина вернулся домой после работы и обнаружил, что его малолетний сын (мальчику около шести месяцев) лежит на полу, а жена сильно пьяна.

Вскоре после этого между супругами завязалась ссора, в ходе которой мужчина вышел из себя, схватился за обломок деревянного карниза и избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Поняв, что произошло, мужчина позвонил своему брату и сообщил о случившемся. Брат мужчины вызвал на место трагедии полицию и медиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

В понедельник, 16 августа, на 63-м километре железной дороги Санкт-Петербург — Выборг нашли сожженные тела женщины и ребенка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».