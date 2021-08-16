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Сожженные тела женщины и ребенка обнаружили в лесном массиве под Петербургом

Илья Ашуров

Происшествия
Сожженные тела женщины и ребенка обнаружили в лесном массиве под Петербургом
Фото: СК РФ

В лесном массиве в Ленинградской области нашли сожженные тела женщины и ребенка. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Тела погибших обнаружили в лесу на 63-м километре железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. На месте страшной находки уже работают следователи и криминалисты.

— Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: СК РФ

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

Во вторник, 10 августа, на западе столицы было обнаружено расчлененное тело женщины, а также труп мужчины.

Изначально следователи обнаружили на земле труп 46-летнего мужчины с повреждениями, указывающими на падение с большой высоты. Позже в одной из квартир дома на Никулинской улице они нашли изувеченное тело 41-летней женщины с отделенной от туловища головой.

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