Мужчина вырезал сердце своей возлюбленной и покончил с собой в Москве

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Россия, Москва, Никулинская улица Карта всех событий

На западе столицы было обнаружено расчлененное тело женщины, а также труп мужчины. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, тела погибших нашли вечером 10 августа. Изначально следователи обнаружили на земле труп 46-летнего мужчины с повреждениями, указывающими на падение с большой высоты. Позже, в одной из квартир дома на Никулинской улице они нашли изувеченное тело 41-летней женщины с отделенной от туловища головой.

— Следствие полагает, что мужчина совершил убийство сожительницы, после чего покончил жизнь самоубийством. Квартира в которой проживали мужчина и женщина была закрыта изнутри, — сказала Иванова.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемому виновнику трагедии проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, рассказал, что в коридоре квартиры стражи порядка нашли пакет, в котором лежали сердце и голова убитой.

Похожий случай произошел 11 июля в подмосковных Люберцах. Тогда правоохранители обнаружили расчлененное тело женщины, спрятанное в хозяйственной сумке. Человеческие останки были спрятаны убийцей в пожарном отсеке, расположенном в жилом доме.