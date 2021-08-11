Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина вырезал сердце своей возлюбленной и покончил с собой в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина вырезал сердце своей возлюбленной и покончил с собой в Москве
Фото: Pexels
Россия, Москва, Никулинская улица Карта всех событий

На западе столицы было обнаружено расчлененное тело женщины, а также труп мужчины. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, тела погибших нашли вечером 10 августа. Изначально следователи обнаружили на земле труп 46-летнего мужчины с повреждениями, указывающими на падение с большой высоты. Позже, в одной из квартир дома на Никулинской улице они нашли изувеченное тело 41-летней женщины с отделенной от туловища головой.

— Следствие полагает, что мужчина совершил убийство сожительницы, после чего покончил жизнь самоубийством. Квартира в которой проживали мужчина и женщина была закрыта изнутри, — сказала Иванова.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемому виновнику трагедии проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, рассказал, что в коридоре квартиры стражи порядка нашли пакет, в котором лежали сердце и голова убитой.

Похожий случай произошел 11 июля в подмосковных Люберцах. Тогда правоохранители обнаружили расчлененное тело женщины, спрятанное в хозяйственной сумке. Человеческие останки были спрятаны убийцей в пожарном отсеке, расположенном в жилом доме.

Читайте также:
Убийствасуицидножевые ранения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Все мнения
О проекте