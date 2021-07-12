Расчлененное тело женщины обнаружили в хозяйственной сумке в Люберцах

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В подмосковных Люберцах обнаружили расчлененное тело женщины, спрятанное в хозяйственной сумке. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, сумка с человеческими останками была найдена 1 июля в пожарном отсеке, расположенном в жилом доме. Также в сумке обнаружили нож и другие предметы, каждый из которых, вероятно, прольет свет на случившееся. Личность погибшей пока не установлена.

— Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина смерти женщины, — заключила Врадий.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее «ВМ» писала, как 9 июля в колодце на дачных участках в Новой Москве обнаружили труп. На данный момент неизвестно, связан инцидент с криминалом или нет.