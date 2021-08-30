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ЗАГС Москвы рассказал, где можно пожениться по воскресеньям и понедельникам

Виктория Сикерина

Общество
ЗАГС Москвы рассказал, где можно пожениться по воскресеньям и понедельникам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Понедельник и воскресенье — одни из самых популярных дней недели для заключения брака в столице. С начала текущего года в эти дни поженились свыше двух тысяч пар. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

В ведомстве отметили, что среди понедельников и воскресений самыми востребованными стали 21 февраля, 22 февраля, 14 июня, 18 июля, 25 июля и 1 августа. В эти даты официально заключили брак около 400 влюбленных.

— Ежедневно для молодоженов открыты Дворец бракосочетания № 1, где заключили брак 1200 пар, и Дворец бракосочетания № 3 — там прошло 800 торжественных церемоний бракосочетания... Для подачи заявления на заключение брака в воскресенье в усадьбе Муравьевых-Апостолов еще доступна красивая дата 12.12.21. Воскресенья и понедельники пользуются особой популярностью среди молодоженов именно в красивые даты, — добавили в пресс-службе.

Также в ЗАГСе Москвы отметили, что Дворец бракосочетания № 1 — один из самых популярных в городе. Каждый год здесь регистрируется около пяти тысяч браков. При этом 65 процентов торжественных мероприятий приходится на воскресенья и понедельники.

Стать семьей можно и в ночное время суток. На станции метро «Маяковская» ночью официально проводят торжества, рассказали в ведомстве.

В среду, 25 августа, в пресс-службе столичного Управления ЗАГС заявили, что в июле 2021 года в Москве поженилось рекордное количество пар.

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