Три автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 86с1 Карта всех событий

Авария с участием нескольких автомобилей и мотоцикла произошла на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 августа.

— На Профсоюзной улице в районе дома 86 (на пересечении с улицей Обручева) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. Движение по улице Обручева в сторону Ленинского проспекта затруднено, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в пресс-службе МВД по городу уточнили, что в результате инцидента столкнулись три машины.

— В результате аварии пострадал один человек, еще двоих передали для осмотра медикам, — заключил представитель пресс-службы МВД по Москве.

Видео: Telegram / Новости Москвы

По информации источника «ВМ» в экстренных службах, по предварительным данным, столкнулись несколько транспортных средств, в числе которых карета скорой помощи и мотоцикл.