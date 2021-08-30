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Диетолог объяснила, как правильно похудеть с помощью бани

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснила, как правильно похудеть с помощью бани
Фото: pixabay.com

Походы в баню помогут быстрее похудеть, если при этом не забывать про правильное питание. Баня способна ускорить обменные процессы, усилить кровообращение, вывести токсины и снять нервное напряжение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— После бани человек теряет какое-то количество жидкости, но ее все равно нужно восполнять. Килограмм за счет обильного потоотделения таким способом можно потерять. Этот вариант хорош для тех, кому нужно перед каким-то мероприятием быстро привести себя в порядок. Например, накануне замеров. Также баня хорошо тренируют сосуды. Это такой метод закаливания, но включать его нужно постепенно и очень осторожно. Если баня категорически противопоказана человеку, то рисковать не стоит, — предупредила врач-диетолог.

По словам Соломатиной, так как посещение бани — это «тренировка» для сердца, не нужно еще больше нагружать организм и накануне употреблять тяжелую пищу. На голодный желудок ходить в баню тоже опасно. Поэтому перекус из сложных углеводов за час до посещения — хороший вариант, отметила собеседница «ВМ». Либо это может быть легкий кисломолочный смузи. По словам специалиста, есть сразу после бани тоже не стоит. Нужно немного подождать, когда организм восстановится, и затем также полакомиться чем-то не тяжелым.

По мнению диетолога, россияне также не должны забывать между заходами в парилку пить воду, чтобы не было обезвоживания. Делать это, уточнила Соломатина, нужно небольшими глотками. А вот объем выпитого зависит от интенсивности потоотделения и времени пребывания в бане, уточнила эксперт. В целом допустимо выпить одну треть или даже половину дневной нормы воды.

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