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ПЦР-тест для московских школьников 1 сентября требовать не будут

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ПЦР-тест для московских школьников 1 сентября требовать не будут

ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию не будут требовать с детей 1 сентября в образовательных учреждениях столицы. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она заявила, что дети с симптомами простуды и температурой, а также контактировавшие с заболевшими COVID-19, допускаться в детские сады и школы не будут. Информация о контакте с коронавирусными больными, по словам Анастасии Раковой, сразу же поступает в образовательное учреждение.

— ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в школу, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны, — заявила заместитель мэра Москвы.

При этом она отметила, что новый учебный год в столице начнется с минимальными мерами безопасности от вируса. Анастасия Ракова добавила, что около 77 процентов учителей и сотрудников детских садов и школ сделали прививку от коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на слова заммэра.

— В совокупности с ситуацией эпидемиологической позволяет нам начать процесс образования в очной форме с минимальными санитарно-эпидемиологическими дополнительными мерами, которые мы детально отработали еще в прошлом году, — подытожила Ракова.

В понедельник, 30 августа, мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве. По его словам, в столице на данный момент ситуация с коронавирусом одна из лучших среди регионов РФ.

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