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Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших среди регионов РФ

Анастасия Волоснова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших среди регионов РФ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве на данный момент ситуация с коронавирусом одна из лучших среди регионов РФ. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, уровень госпитализации и заболеваемости коронавирусом в столице уменьшается каждую неделю.

— Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов, — отметил Сергей Собянин.

В начале августа мэр объяснил, как принимаются решения о коронавирусных ограничениях. По словам главы города, пытаться раз и навсегда зачистить COVID-19, как это делают в Китае, в России невозможно. Для этого пришлось бы вводить «железный занавес», делить страну на отдельные сектора и окружать их военными патрулями. Однако после отмены подобных мер все началось бы заново.

Мэр Москвы также рассказал, что причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в начале лета в Москве был индийский штамм коронавируса. Он пояснил, что в Москве ожидали весной спада заболеваемости, так как не знали многого о новом штамме «дельта». После роста случаев коронавируса специалисты сделали необходимое исследование штаммов. Оказалось, что число пациентов, заболевших индийским штаммом, выросло с 2–3 до 80 процентов.

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