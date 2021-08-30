Путин рассказал об уровне антител после вакцинации от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о хорошем уровне иммунитета после вакцинации от коронавируса.

— У меня держатся все эти показатели хорошо, — сообщил глава государства.

При этом губернатор отметил высокую популярность вакцины «Спутник V» в регионе. Анализ показал, что у Рудени более 15 тысяч единиц антител. Он заключил, что «наша вакцина» действительно показывает результаты.

Путин привился двумя компонентами «Спутника V» в марте и апреле, напоминает ТАСС.

За минувшие сутки в России выявили 18 325 случаев COVID-19. При этом 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1424 случая коронавируса.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 792 случая летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 14 180 пациентов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».