Собянин: Полтора миллиона детей пойдут в детские сады и школы в новом учебном году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Продолжаем готовиться к 1 сентября... Надеюсь, что все школы и детские сады полностью готовы к началу учебного года. Особое внимание, конечно, для районов-новостроек, таких как Новая Москва. Здесь, в поселении Сосенки — и это уже не поселение, а целый город — несколько лет тому назад были один детский садик и одна школа. Сегодня уже 30 детских садов и школ, и в ближайшие годы здесь будет построено 30, — рассказал глава города.

По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки. Например, введенная в эксплуатацию школа № 338 оборудована спортивными и актовыми залами, лабораториями и медиаклассами, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова мэра Москвы.

Четырехэтажный образовательный комплекс школы № 338 площадью 23,2 тысячи квадратных метров расположился по адресу улица Сосенский Стан, дом 14. В понедельник, 30 августа, глава города посетил учебное заведение, поздравил учеников новой школы с наступающим Днем знаний и пожелал им успехов.