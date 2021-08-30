Анастасия Ракова заявила об отсутствии дефицита специалистов в столичных школах

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Нехватки квалифицированных учителей в школах Москвы нет. Об этом сообщила в понедельник, 30 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в образовательной системе города насчитывается около ста тысяч профессионалов.

— Обучать детей будут высококвалифицированные специалисты, которых в нашей системе насчитывается около 100 тысяч... То есть никакого дефицита в системе образования по специалистам, высококвалифицированным специалистам в Москве нет, — передает РИА Новости со ссылкой на слова Анастасии Раковой.

В понедельник, 30 августа, заммэра Анастасия Ракова рассказала, что у детей не будут требовать ПЦР-тесты на коронавирус в образовательных учреждениях Москвы. По ее словам, новый учебный год в городе начнется с минимальными ограничениями.

В этот же день Сергей Собянин отметил, что 1 сентября в детские сады и школы пойдут полтора миллиона детей в Москве. В настоящий момент строительство и ремонт образовательных учреждений ведутся без остановки. Мэр подчеркнул, что особое внимание уделяется социальной инфраструктуре Новой Москвы. Так, за несколько лет здесь возвели 30 детских садов и школ.