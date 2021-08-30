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«Яндекс.Еда» объяснила блокировку доступа к ресторану «Тануки»

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Яндекс.Еда» объяснила блокировку доступа к ресторану «Тануки»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Рестораны сами могут управлять отображением на платформе «Яндекс.Еда». Сейчас ресторан «Тануки» работает в штатном режиме. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе платформы «Яндекс.Еда».

Ранее в Telegram-канале «Новости Москвы» появилось сообщение, что Яндекс.Еда удалила «Тануки» из-за угроз со стороны националистического движения «Мужское государство» после рекламы ресторана с темнокожим мужчиной. Сообщается, что «Мужское государство» пригрозило парализовать работу «Яндекс.Еды» фейковыми заказами. При этом вскоре доступ к «Тануки» снова был открыт.

— Рестораны-партнеры имеют возможность сами управлять отображением своих заведений на нашей платформе. «Тануки» работает в «Яндекс.Еде» в штатном режиме, — говорится в ответе платформы на запрос «ВМ».

Как написали представители «Тануки» на своей странице в Instagram, компании «наплевать» на угрозы в ее адрес и призывы удалить контент. В посте отмечается, что ресторан продолжит публиковать в соцсетях «прекрасных людей» — представителей разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций.

— Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде, — добавляется в сообщении.

Также компания сообщила, что юристы уже занимаются сложившейся ситуацией.

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