Голодный леопард и дикобраз устроили пробку на дороге

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка.

Схватка двух животных стала причиной серьезного затора на дороге в районе Национального парка в Крюгере, ЮАР.

Леопард пытался напасть на дикобраза, который вышел на проезжую часть. Животное защищалось колючками, и голодный хищник никак не мог к нему подступиться. Фотограф Мариетта Лэндмен стала свидетельницей этого забавного случая: она запечатлела «схватку» на камеру и опубликовала ее в Сети.

Очевидцы рассказывают, что поединок длился около 90 минут, однако быстрый и проворный дикобраз, несмотря на свои скромные размеры, потерял несколько иголок, но так и не сдался леопарду. Все это время водители, которые находились на дороге, внимательно следили за боем, заглушив свои автомобили.

Ранее в Сети появилось видео с котом, который своим равнодушием довел маленького ребенка до слез. Невозмутимое животное отбивалось от малыша, который хотел его погладить, а после того, как мальчик заплакал, не двинулось с места, а только удивленно посмотрело на хозяйку.