Суд арестовал москвича, который застрелил знакомого во время застолья в квартире

Фото: пресс-служба суда

Россия, Москва, Хабаровская улица Карта всех событий

Преображенский суд заключил под стражу А. Белозерцева, который обвиняется в убийстве знакомого во время застолья. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, ночью 29 августа в квартире на Хабаровской улице он вместе со знакомым и двумя женщинами распивал спиртные напитки, уточнила «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. После этого между мужчинами вспыхнула ссора, и Белозерцев, потеряв контроль, выстрелил в голову приятелю, а затем скрылся.

От полученных травм потерпевший скончался на месте, добавила представитель ведомства. Злоумышленника вскоре удалось задержать. Он полностью признал вину в ходе допроса. Белозерцев обвиняется по уголовной статье «Убийство».

Видео: Пресс-служба Преображенского суда

30 августа сообщалось, что суд заключил под стражу 56-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в убийстве супруги. Инцидент произошел в частном доме, расположенном в деревне Еремино.

Между подозреваемым и его женой во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес супруге множественные удары ножом в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Вскоре мужчина был задержан, позднее на допросе он дал признательные показания. С его участием на месте инцидента проведена проверка показаний, также изъяты предметы, которые имеют значение для следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».