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Кружки и секции в столичных школах будут работать без ограничений с 1 сентября

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Кружки и секции в столичных школах будут работать без ограничений с 1 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ограничения по коронавирусу снимут с кружков и секций в школах Москвы в новом учебном году. Об этом сообщила в понедельник, 30 августа, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить жесткие меры безопасности по COVID-19. Из-за этого школьников не будут ограничивать во внеурочной активности.

—В данном случае речь идет о выездах на экскурсии, музеи, посещении еще каких-либо интересных мест города. Все это будет в этом году организовано. Каждая школа также самостоятельно организует такие выезды, — отметила Ракова.

Она добавила, что контакт в школьных секциях и кружках между детьми будет минимизирован. Для этого необходимо будет организовать группы по определенным направлениям и уровню обучения, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Анастасии Раковой.

В понедельник, 30 августа, заммэра Москвы по вопросам соцразвития отметила, что в столичных школах нет дефицита квалифицированных учителей. Она добавила, что система образования города насчитывает свыше 100 тысяч профессиональных педагогов.

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