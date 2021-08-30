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Фестиваль «Открытая вода» пройдет в Крылатском в День города

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Открытая вода» пройдет в Крылатском в День города
Фото: Вечерняя Москва

Фестиваль «Открытая вода» с 10 по 12 сентября приглашает зрителей на Гребной канал в Крылатское.

Форум стартует с чемпионата России по водно-моторному спорту с участием сильнейших спортсменов в дисциплинах аквабайк HF-полет над водой, доска с водометом.

Основная программа мероприятий развернется в воскресенье, 12 сентября, когда пройдут спортивный Сап-Фестиваль, Кубок Москвы по скейтбордингу и мировая серия по хай-дайвингу. Все желающие смогут бесплатно принять участие в SUP-активностях: костюмированном карнавале; марафоне; спринте; гонках на драконах.

Для детей подготовлен мастер-класс от центра киностудии «Союзмультфильм», где ребята узнают об основных принципах метода перекладки в анимации и создадут свой авторский мультфильм. Кроме того, Союзмультфильм проведет викторину с подарками.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.⠀

С 1 сентября по 1 октября в Москве состоится фестиваль «Цветочный джем». На фестивальных площадках можно будет не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать вкуснейшие летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.

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