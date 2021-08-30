«Достойная награда»: Путин поздравил легкоатлета Прохорова с золотом Паралимпиады

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлета Антона Прохорова с золотом Паралимпийских игр в Токио в беге на 100 метров в классе Т63. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 30 августа.

— Примите поздравления с успешным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. В забеге на 100 метров вы финишировали с отличным результатом и установили мировой рекорд, — говорится в телеграмме главы государства.

Медаль спортсмена является достойной наградой за упорный труд и волю к победе, приводит слова Путина сайт Кремля.

Прохоров стал чемпионом Игр в беге на 100 метров в классе Т63, установив новый мировой рекорд в классе Т42 — 12,04 секунды.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Игр: в ее активе 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.