Сергей Собянин: Москва должна быть готова к любым сценариям с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения столицы должна быть готова к любым сценариям развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое мнение он высказал в понедельник, 30 августа.

По словам главы города, в настоящий момент невозможно предугадать, повторится ли пик заболеваемости, который наблюдался в городе летом 2021 года.

— Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям, — отметил Сергей Собянин.

При этом он подчеркнул, что даже в самые тяжелые периоды пандемии система здравоохранения Москвы оказывала пациентам амбулаторную и стационарную помощь. Из-за этого она готова к любым вариантам развития событий.

Также в интервью телеканалу «Россия-24» Сергей Собянин добавил, что в настоящий момент в столичных больницах находятся гораздо меньше заболевших, нежели летом текущего года.

В понедельник, 30 августа, мэр Москвы сообщил, что в Москве на данный момент ситуация с коронавирусом одна из лучших среди регионов РФ. По словам Сергея Собянина, уровень госпитализации и заболеваемости коронавирусом в столице уменьшается каждую неделю.