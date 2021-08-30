Дептранс создаст единую систему информирования пассажиров

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В московском транспорте впервые в России и в мире будет создана единая система информирования пассажиров, что подразумевает сразу несколько изменений в системе, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве пояснили, что содержание информации будет одинаковым на всех видах транспорта, сейчас контент различается, например, в метро и автобусах. При этом контент будет таргетирован, то есть планируется адаптировать его под двенадцать линий метро и автобусы десяти округов, поезда Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Система оповещения заработает быстрее, обо всех происшествиях будет докладываться в течение пяти минут.

Представители департамента отметили, что сейчас оперативные новости получают на 37 процентов пассажиров больше, чем в 2015 году, т. е. 92 процента всех пассажиров.

— Однако мы хотим, чтобы о важных новостях знали все пользователи, — говорится в сообщении Дептранса.

Там подчеркнули, что «главным источником новостей» для пассажиров являются экраны. Сейчас установлено более 28 тысяч экранов в транспорте и на станциях, а также используются медиафасады. Более 17 тысяч экранов находится в метро, 8,5 тысячи — в автобусах, трамваях и электробусах, 2,5 тысячи — на МЦК и МЦД.

В столичном метро тестируется система Face Pay. Она позволяет оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц и будет доступна в приложении «Московский транспорт».