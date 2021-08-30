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Анастасия Ракова назвала условие для перевода отдельных классов в школах на дистанционку

Василий Плиткин

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Анастасия Ракова назвала условие для перевода отдельных классов в школах на дистанционку
Фото: Комплекс социального развития

Дистанционное обучение могут ввести в отдельных классах столичных школ, если все родителя обучающихся там детей подпишут соответствующее заявление, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции о готовности к школьному году и новинках образования в понедельник, 30 августа.

Заместитель мэра подчеркнула, что столица начинает обучение очно, а дистанционное обучение может использоваться как дополнение в случаях, если ребенок болен или профессионально занимается спортом, что делает отрыв от учебы неизбежным. Однако при одном условии: если все родители «единодушно напишут заявление на имя директора», такой вид обучения может быть введен и для обычных классов. При этом школа «может» пойти навстречу родителям.

Анастасия Ракова особо отметила, что при заболевании одного ребенка все его одноклассники уходят на карантин и учатся в дистанционном формате, передает агентство городских новостей «Москва».

Московские школьники с шестого по одиннадцатый класс были переведены на дистанционное обучение в октябре 2020 года и продолжили учиться в очном режиме с января этого года. По словам Анастасии Раковой, абсолютное большинство родителей поддержало идею дистанционного обучения.

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