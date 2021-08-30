Журналист-международник Всеволод Овчинников умер на 95-м году жизни

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На 95-м году жизни скончался журналист-международник Всеволод Овчинников. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на родных покойного в понедельник, 30 августа.

— Редакция выражает соболезнование родным и близким знаменитого журналиста, — отмечается на сайте издания.

Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде. Вместе с родителями и младшим братом он пережил блокаду города с осени 1941 года по осень 1942 года, после чего их эвакуировали в Омскую область.

В 1943 году его призвали в армию, где будущий журналист окончил полковую школу в 1944 году. Позднее его откомандировали в военно-морское училище, а затем на морской факультет Военного института иностранных языков, где он окончил китайское отделение.

В 1951 году Овчинникова зачислили в штат редакции газеты «Правда». С 1953 по 1960 год он работал специальным корреспондентом издания в Китае, с 1962 по 1968 год — в Японии, а с 1974 по 1978 год — в Великобритании.

Репортажи из командировок в Мексику, Индию, Никарагуа, США, а также Индонезию Овчинников объединил в книгу «Стихия гонки». С 1979 по 1992 год он был одним из ведущих еженедельной программы «Международная панорама» на Центральном телевидении СССР.

В 2002 году Овчинникова удостоили премии Союза журналистов России «Золотое перо России».