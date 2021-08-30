Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сеть ночного общественного транспорта в Москве увеличилась вдвое за восемь лет

Виктория Сикерина

Город
Сеть ночного общественного транспорта в Москве увеличилась вдвое за восемь лет
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Система ночного общественного транспорта в столице выросла в два раза за последние восемь лет. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил глава транспортного комплекса города Максим Ликсутов.

30 августа ночные транспортные маршруты отмечают день рождения: 8 лет назад на ночных улицах Москвы появились автобусы, а позже — электробусы.

По словам руководителя ведомства, развитие транспортной системы столицы — одна из приоритетных задач.

— По поручению Сергея Собянина в 2013 году мы запустили ночные маршруты — необходимую и востребованную опцию для жителей города с насыщенной деловой и культурной программой. Маршруты соединяют разные части города с центром Москвы... За восемь лет ночной транспорт вырос в два раза и перевез более 8,2 миллиона пассажиров, — отметил Максим Ликсутов.

Он добавил, что в настоящий момент в столице действуют 16 ночных маршрутов, которые каждую ночь переводят около 3,5 тысячи москвичей, передает РИА Новости.

— В планах — развивать это направление и дальше. Если вы знаете, где нужны ночные автобусы и электробусы, присылайте идеи в чат-бот Дептранса, — подытожил заммэра Москвы.

В субботу, 28 августа, Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры оценили новый двухэтажный поезд, который с 25 августа курсирует на Московском центральном кольце (МЦК).

Читайте также:
ночьМаксим ЛиксутовТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте