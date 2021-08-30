Сеть ночного общественного транспорта в Москве увеличилась вдвое за восемь лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Система ночного общественного транспорта в столице выросла в два раза за последние восемь лет. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил глава транспортного комплекса города Максим Ликсутов.

30 августа ночные транспортные маршруты отмечают день рождения: 8 лет назад на ночных улицах Москвы появились автобусы, а позже — электробусы.

По словам руководителя ведомства, развитие транспортной системы столицы — одна из приоритетных задач.

— По поручению Сергея Собянина в 2013 году мы запустили ночные маршруты — необходимую и востребованную опцию для жителей города с насыщенной деловой и культурной программой. Маршруты соединяют разные части города с центром Москвы... За восемь лет ночной транспорт вырос в два раза и перевез более 8,2 миллиона пассажиров, — отметил Максим Ликсутов.

Он добавил, что в настоящий момент в столице действуют 16 ночных маршрутов, которые каждую ночь переводят около 3,5 тысячи москвичей, передает РИА Новости.

— В планах — развивать это направление и дальше. Если вы знаете, где нужны ночные автобусы и электробусы, присылайте идеи в чат-бот Дептранса, — подытожил заммэра Москвы.

В субботу, 28 августа, Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры оценили новый двухэтажный поезд, который с 25 августа курсирует на Московском центральном кольце (МЦК).