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Столичные власти рассказали об отзывах пассажиров о двухэтажном поезде на МЦК

Анастасия Колоскова

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Столичные власти рассказали об отзывах пассажиров о двухэтажном поезде на МЦК
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Пассажиры оценили новый двухэтажный поезд, который с 25 августа курсирует на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Двухэтажный поезд работает на МЦК уже четвертый день, и мы получаем первые отзывы. Пассажиры отмечают увеличенную вместительность, большое количество посадочных мест, плавность и красоту состава. По итогам тестового периода и отзывов пассажиров, как и поручил мэр Москвы Сергей Собянин, будем принимать решение о возможности постоянной эксплуатации двухэтажных поездов на МЦК, — приводятся слова Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В департаменте отметили, что москвичи предпочитают ехать на втором этаже поезда и любоваться городом.

О запуске на МЦК в тестовом режиме двухэтажного поезда сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, москвичам будет предложено проголосовать за или против внедрения такого поезда на постоянной основе.

В пресс-службе департамента транспорта отметили, что запущенный 25 августа на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд будет перевозить пассажиров 15 дней — до 8 сентября.

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