Двухэтажный поезд на МЦК будет работать в тестовом режиме до 8 сентября

Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Запущенный 25 августа на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд будет перевозить пассажиров 15 дней — до 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Проект МЦК за пять лет своего существования сделал доступнее десятки столичных районов и предложил пассажирам альтернативные маршруты, отметили в департаменте. Кроме того МЦК принес пользу бизнесу, так как вокруг кольца начали строить жилые комплексы и бизнес-центры.

Только за первый год пассажиропоток МЦК составил 98 миллионов человек, за второй — 124 миллиона, за третий — 142 миллиона человек. В этом году он уже превысил допандемийный показатель и продолжит расти в будущем.

— Запуская МЦК никто и предположить не мог, что пассажиропоток будет расти такими темпами. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нам работать над совершенствованием кольца. Чтобы поездки по кольцу были комфортными, с нашими коллегами из РЖД провели огромную работу: дважды сокращали интервал движения, обновили парк поездов на «городские» составы, открыли и продолжим открывать новые вестибюли, — отметил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, существующий в настоящее время 4-минутный интервал является предельно возможным для существующей инфраструктуры и чтобы его сократить требуется серьезное развитие. Руководитель департамента рассказал, что альтернативным решением стал запуск более вместительных двухэтажных поездов.

— В качестве эксперимента сегодня выпустили на кольцо шестивагонный поезд «Штадлер». Проанализируем работу поезда, узнаем мнение пассажиров и на основании этого сможем принимать какие-либо дальнейшие решения о возможном использовании аналогичных двухэтажных составов на кольце, — приводятся слова Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что «Штадлер», или ЭШ2, на сегодняшний день является единственным в стране двухэтажным электропоездом. В нем более широкие двери, чем в «Ласточке», а количество сидячих мест увеличено на 70 процентов.

О запуске на Московском центральном кольце (МЦК) в тестовом режиме двухэтажного поезда сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, москвичам будет предложено проголосовать за или против внедрения такого поезда на постоянной основе.