Москвич вступился за жену знакомого и попал в больницу с ножевым ранением

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после конфликта в Москве, который закончился ножевым ранением. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в понедельник, 30 августа.

— Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, которому было нанесено ножевое ранение. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков на Рязанском проспекте пострадавший вступился за супругу задержанного, которую избивал последний, — говорится в сообщении.

Потерпевшего после конфликта доставили в больницу. В ходе обыска у злоумышленника изъяли нож, после чего он был задержан. Уголовное дело, как уточнили в пресс-службе, возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

30 августа сообщалось, что суд заключил под стражу 56-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в убийстве супруги. Инцидент произошел в частном доме, расположенном в деревне Еремино.

Между подозреваемым и его женой во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес супруге множественные удары ножом в область груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Вскоре мужчина был задержан, позднее на допросе он дал признательные показания. С его участием на месте инцидента проведена проверка показаний, также изъяты предметы, которые имеют значение для следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».