Наибольшее число коррупционных преступлений за восемь лет выявили в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Максимальное число коррупционных преступлений за последние восемь лет выявили в России с начала года. Это следует из данных Генпрокуратуры, опубликованных в понедельник, 30 августа.

— В текущем году зафиксировано максимальное за восемь лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тысячи). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5 процента, — отмечается в документе.

Ущерб от преступлений данного рода вырос с 32,4 до 39,4 миллиарда рублей. При этом также увеличилась сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения и изъятия имущества, ценностей или денег — с почти 3,5 до 9,9 миллиарда рублей.

С 16,6 до 45 миллиардов рублей увеличилась цена активов, на которые правоохранительные органы наложили арест, уточнили в Генпрокуратуре. Около половины преступлений в сфере коррупции за обозначенный период — 12,1 тысячи — приходятся на факты взяточничества. В каждом третьем случае, следует из данных ведомства, размер взятки не превышал десяти тысяч рублей.

Наибольшее количество мелкого взяточничества зафиксировали в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Также в 2021 году снизилось количество преступлений, расследование по которым было приостановлено, отмечает ТАСС.