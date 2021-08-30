Московская область стала лидером в России по экспорту сыра

Фото: pixabay.com

Подмосковье стало лидером в стране по объему экспорта сыра за первое полугодие 2021 года. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

За год показатель увеличился на 20,4 процента и составил 29,5 миллиона долларов.

В количественном соотношении объем экспорта составил почти десять тысяч тонн, что на 19,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

От всего экспорта в России доля экспорта сыров в Московской области составляет 51,4 процента.

В прошлом году регион стал лидером по экспорту молочных продуктов, уточняет «Подмосковье сегодня».

В четверг, 26 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2021 года поставки столичного спецавтотранспорта за рубеж составили 13,2 миллиона долларов США, что на 127 процентов превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов, в каждый из которых экспорт составлял около 5,81 миллиона долларов США.