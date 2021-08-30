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«80 процентов поражения легких»: новая жена Прохора Шаляпина попала в больницу с COVID-19

Иван Юминов

Общество
«80 процентов поражения легких»: новая жена Прохора Шаляпина попала в больницу с COVID-19
Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Новая супруга певца Прохора Шаляпина, 42-летняя Татьяна Дэвис оказалась в больнице с коронавирусом спустя несколько дней после свадьбы в Лас-Вегасе.

— Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог — коронавирус в тяжелейшей форме, — рассказал исполнитель.

На следующий день после церемонии молодожены отправились на шоу «Цирка дю Солей», где она могла заразиться COVID-19. Шаляпин после этого отправился в Россию по семейным делам, а Дэвис оказалась в американской больнице в тяжелом состоянии.

Певец уточнил, что у его супруги 80-процентное поражение легких. Главное, по словам исполнителя, чтобы «она выжила».

Семья Дэвис переехала в Канаду в 1990-е годы и смогла заработать там крупное состояние. Женщина встречается с Шаляпиным уже почти два года.

Их свадьба в Лас-Вегасе обошлась в 15 миллионов рублей. Дэвис является первой «настоящей женой» певца, предыдущие его отношения были «выдумкой», приводит слова Шаляпина «КП».

30 августа рунический провидец Игорь Вечерский заявил, что союз Шаляпина и Дэвис ждет множество препятствий, однако их брак может иметь будущее. Он отметил, что тяжелое течение COVID-19 у предпринимательницы может отразиться на планах по продолжению рода, из-за чего у пары возникнут разногласия.

Вместе с тем, по словам Вечерского, в этом браке каждая сторона может получить необходимые качества от другой. В любом случае супруги будут иметь возможность сохранить хорошие отношения, так как у них хороший потенциал совместимости, заключил он.

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