Киркоров показал виллу в Греции стоимостью около 900 миллионов рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров показал свою новую виллу в Греции, на острове Крит, стоимость которой составляет 870 миллионов рублей. Об этом он рассказал в понедельник, 30 августа, в эфире телеканала НТВ.

— Я решил, что пора. 15 лет туда езжу — неудобно быть на иждивении у друга, — сказал певец.

Покупку артистом недвижимости на севере Крита подтвердил и местный мэр.

По данным СМИ, в доме четыре спальни и большие ванные комнаты. При этом интерьер выполнен в белом цвете. Мебель Филипп Киркоров выбрал итальянскую.

Также артист похвастался, что его новая вилла построена в популярном среди голливудских звезд месте. По его словам, здесь часто можно встретить Леди Гагу, Тину Тернер, Шарлиз Терон, Элтона Джона, Дженнифер Лопес и Рианну, передает издание News.ru.

В среду, 25 августа, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анны Лохно, кто блистал на ковровой дорожке и сцене XX Международного конкурса «Новая волна — 2021», а кого «накрыло волной» плохого вкуса. По словам эксперта, Филипп Киркоров то выходил на ковровую дорожку с сумками в виде морковки и самолета, то скрывал лицо золотой маской.