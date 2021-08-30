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Двое взрослых и подросток погибли в результате ДТП в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Двое взрослых и подросток погибли в результате ДТП в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП в Дмитровском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева в понедельник, 30 августа.

— Органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка по факту произошедшего сегодня в Дмитровском городском округе дорожно-транспортного происшествия, — рассказала представитель ведомства.

По предварительной информации, на 30-м километре дороги А108 столкнулись два автомобиля. В результате инцидента погибли трое людей, в том числе 13-летняя девочка, еще двое получили травмы. Прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, заключила Григорьева.

29 августа сообщалось, что в Ставропольском крае произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика, в результате которого погибли пять человек. По данным МЧС, легковые автомобили столкнулись с грузовиком в 17:55 в Георгиевском городском округе на 311-м километре автодороги Минеральные Воды — Кочубей.

В результате ДТП пострадали семь человек, из них один ребенок. По предварительным данным, пять человек погибли. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 18 человек и семь единиц техники.

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