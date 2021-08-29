Пять человек погибли в результате крупного ДТП на Ставрополье

Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика, в результате которого погибли пять человек. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, легковые автомобили столкнулись с грузовиком в 17:55 в Георгиевском городском округе, на 311 километре автодороги Минеральные Воды — Кочубей.

— В результате ДТП пострадало семь человек, из них один ребенок. По предварительным данным пять человек погибло (все погибшие взрослые), — говорится в сообщении.

Также в МЧС отметили, что на участке аварии организовано реверсивное движение. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 18 человек и семь единиц техники.

Еще одно ДТП с грузовиком произошло 29 августа в подмосковном Подольске. Грузовик столкнулся с остановившимися в пробке автомобилями на 53 км автодороги М-2 «Крым».

В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказали им всю необходимую помощь.