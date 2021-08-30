В Китае выдвинули новую версию появления COVID-19 в Ухане

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Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить версию завоза коронавируса в Ухань на упаковках с замороженными полуфабрикатами. Об этом сообщает Global Times в понедельник, 30 августа.

Сотрудники центра, по данным издания, сравнили информацию о больных COVID-19 в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами. Данные говорят о том, что вирус мог быть завезен вместе с продуктами из другой страны или района Китая.

Также допускается, что вспышка COVID-19 в Ухане могла быть завозного характера, отмечается на сайте газеты.

28 августа сообщалось, что разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии.

При этом два ведомства сочли, что для той или иной оценки по этому поводу нет достаточных свидетельств. Американские разведывательные службы так и не смогли прийти к единому выводу относительно происхождения COVID-19, а их мнения до сих пор расходятся, уточняется в документе. Они считают правдоподобными две гипотезы: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным.