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Торжественные линейки 1 сентября можно будет провести на улице с родителями

Виктория Сикерина

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Торжественные линейки 1 сентября можно будет провести на улице с родителями
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные власти разрешили школам провести торжественные линейки в День знаний с участием родителей детей на свежем воздухе. Об этом сообщили в понедельник, 30 августа, в пресс-службе московского департамента образования и науки.

При этом в ведомстве отметили, что каждое образовательное учреждение самостоятельно примет решение по поводу данного вопроса. Главное требование департамента — соблюдение всех санитарных норм безопасности по коронавирусной инфекции.

— В условиях распространения коронавирусной инфекции родители допускаются в школу только в случае крайней необходимости, например, для встречи с учителем или директором, и только в маске. 1 сентября — важный день в жизни каждого ребенка, поэтому, безусловно, родители хотят быть рядом. По решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы, — передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

В понедельник, 30 августа,заместитель Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ПЦР-тест на коронавирус не будут требовать у детей в столичных детских садах и школах. Она добавила, что новый учебный год в столице начнется с минимальными мерами безопасности от вируса.

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