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Актер Олег Гусейнов умер на 69-м году жизни от коронавируса

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Актер Олег Гусейнов умер на 69-м году жизни от коронавируса
Фото: YouTube/Sknewskbr

Актер Олег Гусейнов умер в Абхазии на 69-м году жизни от коронавируса. Об этом сообщает РИА Кабардино-Балкария со ссылкой на родственника артиста в понедельник, 30 августа.

— Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь. Скончался сегодня в четыре часа утра, — рассказал он.

Вопрос об организации похорон актера решается в данное время, приводит слова родственника сайт агентства.

Гусейнов является выпускником Кабардино-Балкарского университета и Государственного института театрального искусства в Москве. Он почти 30 лет прослужил в Русском драматическом театре им. М. Горького в Нальчике, где за этот период успел сыграть множество ролей.

Также Гусейнов снимался в фильмах «Глубокие реки», «По небу босиком», «По Таганке ходят танки», «Казино», а также «Дорога на край жизни». В начале века он также работал в журналистике.

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