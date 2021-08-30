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Московский департамент здравоохранения пояснил, почему нужно прививаться от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Московский департамент здравоохранения пояснил, почему нужно прививаться от COVID-19
Фото: Комплекс социального развития Москвы

Введение вакцины против коронавируса по-прежнему считается самым главным средством защиты от новых штаммов инфекции. Об этом заявил в понедельник, 30 августа, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, новые мутации вируса образуются непрерывно. Остановить этот процесс способно лишь снижения числа зараженных, что возможно при массовой вакцинации.

— Самое главное средство, которое предотвратит появление новых штаммов, — снижение числа заболевших пациентов. Ну а как мы понимаем, это возможно при достижении коллективного иммунитета, то есть при массовой иммунизации, — заявил специалист.

При этом Андрей Тяжельников добавил, что введение вакцины против COVID-19 необходимо даже тем, кто обладает достаточно сильным иммунитетом. Эксперт отметил, что такие люди нередко заражаются коронавирусной инфекций.

Также врач посоветовал гражданам не забывать о правилах профилактики, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию, передает ИА «НСН».

В понедельник, 30 августа, президент РФ Владимир Путин рассказал об антителах после вакцинации против коронавируса. По его словам, показатели держатся на хорошем уровне.

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