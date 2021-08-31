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Смотровые площадки появятся на набережных острова Балчуг

Анастасия Колоскова

Город
Смотровые площадки появятся на набережных острова Балчуг
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На набережных острова Балчуг установят видовые балкончики. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время специалисты монтируют три смотровые площадки над Москвой-рекой: одну на Софийской набережной и две на Раушской.

— Форма конструкций из металлокаркаса и архитектурного бетона напоминает знаменитый парящий мост в парке «Зарядье», — отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ограждения по периметру площадок будут выполнены из прозрачного ударопрочного стекла. Балкончики оснастят системой отведения дождевой воды. Вместительность такой площадки составит 7-10 человек.

В пресс-службе отметили, что установка площадок завершится в начале сентября.

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