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Ученые выяснили, как снизить риск инсульта

Анастасия Волоснова

Общество
Ученые выяснили, как снизить риск инсульта
Фото: pixabay.com/ru

Скрининг на фибрилляцию предсердий может снизить риск инсульта, сильного кровотечения или летального исхода. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели ученые из Каролинского института.

В рамках исследования 7165 человек — шведы и шведки в возрасте 75-76 лет — дважды в день регистрировали свой сердечный ритм на протяжении двух недель с помощью аппарата ЭКГ.

При этом всего в исследовательской работе участвовали 28 тысяч человек, за которыми наблюдали семь лет. При этом у людей, которые прошли скрининговое обследование, фибрилляцию предсердий фиксировали чаще.

Фибрилляция предсердий говорит о повышенном риске ишемического инсульта в пять раз. Так, инсульт, сильное кровотечение или смерть из анализируемой группы перенесли 31,9 процента человек, пишет Nation news.

При этом у взрослых людей с сидячей работой, которые еще не достигли возраста 60 лет, существует риск развития инсульта. Об этом пишет журнал Stroke со ссылкой на канадских ученых.

В результате работы удалось выяснить, что люди, которые более восьми часов в день проводят в сидячем положении, гораздо больше рискуют заработать инсульт, нежели те, кто много двигается.

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