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Психолог Зберовский объяснил, как подготовить школьника к учебному году

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Зберовский объяснил, как подготовить школьника к учебному году
Фото: pixabay.com

Постепенный переход к рабочему режиму позволит ребенку легче привыкнуть к школе. Кроме того, с первых дней сентября важно интересоваться, что происходит в учебном заведении школьника. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, перед началом учебного года важно избегать резких перемен в жизни детей.

— Психология человека так устроена, что кардинальные изменения всегда вызывают у него дискомфорт и стресс. Поэтому позиция родителей, которые прямо накануне сентября требуют от детей смены образа жизни, абсолютно неверна, — рассказал психолог.

Эксперт обратил внимание, что перед учебным годом важно позволить ребенку сохранить комфортные увлечения и формы досуга. В противном случае он будет считать школу местом, лишившим его счастья, рассказал специалист.

Зберовский отметил, что переходный период после каникул продолжается не меньше двух недель. В течение этого времени нужно плавно возвращаться в рабочий режим, подчеркнул эксперт.

— Ребенок должен постепенно ложиться спать все раньше и раньше. Иначе в первое время он будет приходить в школу невыспавшимся и, естественно, ненавидеть ее, — рассказал собеседник «ВМ».

По мнению специалиста, с начала учебного года родители должны активно интересоваться делами своих детей в школе. Необходимо поддерживать их, избегая критики за плохие оценки. В противном случае у ребенка может сформироваться негативное восприятие школы на весь учебный год, заключил Зберовский.

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