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«Не попадайтесь на эту удочку»: россиян призвали отложить покупку автомобиля на год

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не попадайтесь на эту удочку»: россиян призвали отложить покупку автомобиля на год
Фото: Рейтер

Россиянам, которые хотят в этом году приобрести новый автомобиль, стоит отложить покупку на год–полтора. К этому времени цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин прекратится. Пока приобретать транспорт невыгодно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

— Когда меня спрашивают, когда покупать автомобиль, я говорю: «Ребята, подождите год–полтора, лучше потратьте сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором вы сейчас ездите, не избавляйтесь от него, просто подождите, не попадайтесь на эту удочку», — сказал собеседник «ВМ».

В России сегодня наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них, пояснил Хайцеэр. По его словам, причиной дефицита машин на рынке, особенно премиум-класса, и роста цен на них являются проблемы в экономике, возникшие из-за пандемии: нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное желание отечественных автодилеров заработать при продаже больше.

— Это не вина производителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а, может быть, для кого-то вопрос выживания стоит. Но происходит все это внешне, конечно, по-хамски. Но с другой стороны, это вынужденное хамство, просто это происходит очень часто некрасиво, — рассказал эксперт.

Ранее в беседе с «ВМ» аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рассказал о схемах обмана в фирменных автомобильных сервисах. По его словам, автовладельцы не застрахованы от проблем, как при обращении в частный, так и официальный авторемонт. В фирменных сервисах бывает, что с гарантийных машин снимают рабочие детали под видом неисправных. Позже их без чека на работу и значительно дешевле устанавливают на другие автомобили.

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